Dybala e Molina in Argentina da Messi, manca ancora l'ok della società

Continua a tenere banco in casa Roma la situazione legata alla possibile partenza di Paulo Dybala e Nahuel Molina in Argentina per assistere da vicino all'addio di Messi. I due giocatori, infatti, seppur non convocati da Scaloni per le amichevoli di questa pausa nazionali, sono stati invitati da Messi e dalla federazione albiceleste a partecipare all'addio alla Nazionale del numero 10.

Un invito che, però, non trova d'accordo la Roma. Il dispendioso viaggio continentale, con conseguente ritorno dei due (oltre che di Soulé, Castro e Balerdi) a ridosso del match contro il Como, non convince infatti Gasperini, che preferirebbe che i due restassero a Trigoria. Come riportato da Il Tempo, Dybala e Molina hanno chiesto il permesso di tornare in patria per salutare Messi, ma l via libera della società, almeno per il momento, non è ancora arrivato.