Dybala e Molina in Argentina da Messi, manca ancora l'ok della società

Non sono stati convocati dalle rispettive nazionali Wesley e Malen, per via di problemi fisici. E sfruttando che oggi non c'è stato allenamento - la ripresa dei giallorossi riprenderà martedì - hanno...
Partita la vendita dei biglietti per le prossime partite di campionato contro Genoa e Cagliari. La prima è in programma il 17 ottobre, la seconda il 27 ottobre, il turno infrasettimanale. Entrambe so...
Dopo le prime cinque giornate è il tempo anche di fare qualche bilancio. E nella top 11 dei giocatori del massimo campionato italiano che hanno il maggior valore sul mercato ci sono tre romanisti. In...
Quattro partite da titolare, 322 minuti in Serie A e un prestito all'Avellino sfumato in estate. Il dossier su Emanuele Lulli ha oggi coordinate diverse rispetto a luglio. Il contratto scade nel 2027...
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