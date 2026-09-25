News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Mile, numero uno senza Nazionale

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
venerdì, 25 settembre 2026 alle 7:34
Svilar
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ormai si è arreso. O forse no, perché poi la speranza è veramente l'ultima a morire. Di certo c'è che a differenza di Viktor Navorski, protagonista nel film The Terminal e cittadino dello stato immaginario della Krakozia che non ha più un passaporto valido per il colpo di stato che c'è stato durante il volo che non gli permette così l'accesso negli Stati Uniti, Svilar di passaporti ne ha addirittura due. Uno belga e l'altro serbo. [...]
Milita in tutte le selezioni giovanili (tranne l'Under 20) per poi, dietro consiglio paterno, accettare di debuttare (tra l'altro nemmeno giocando titolare ma per un semplice spezzone di partita) con la Serbia nell'amichevole di Debrecen contro il Qatar nel 2021. In cuor suo Mile crede che essendo un test amichevole, non valga a livello ufficiale. E quando capisce di aver commesso un errore e chiede di giocare per il Belgio, riceve lo stop della Fifa. Per i regolamenti, infatti, dopo un esordio in una nazionale maggiore e aver svolto tutta la "trafila" nelle under di un altro Paese, non è più possibile cambiare federazione nuovamente. [...]
Così Svilar si ritrova ad essere un portiere senza nazionale. Perché i serbi di riconvocarlo non ci pensano minimamente e lui non può giocare nel Belgio. Paradosso che è tornato d'attualità in questi giorni visto che l'eterno Courtois ha deciso di lasciare la nazionale belga, almeno fino all'anno prossimo: "Ho scelto di non disputare l'intera Nations League. Mi renderò nuovamente disponibile per le qualificazioni agli Europei pur sapendo che il ct Van Bommel mi ha detto che in tal caso non potrà poi garantirmi un posto da titolare". Vien da sé che in questo lasso di tempo, Svilar avrebbe potuto spodestare il portiere del Real Madrid che incrocerà tra l'altro il prossimo 14 ottobre in Cham-pions all'Olimpico. E invece no.
Come accaduto nell'ultimo mondiale, rimarrà a guardare Lammens giocare. Un peccato per lui, un peccato per il Belgio. Perché Mile sono un paio di stagioni che è il portiere più forte della serie A. I numeri, paradossalmente, dicono poco. Perché oltre ai clean-sheet (sono diventati 48 da quando venne promosso titolare da De Rossi, il 38,4% delle partite giocate) è proprio la personalità con la quale guida il reparto arretrato giallorosso che fa la differenza. E poi, particolare da non sottovalutare, è incredibilmente migliorato nel gioco con i piedi.
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

Messi Dybala

Dybala e Molina in Argentina da Messi, manca ancora l'ok della società

set 25, 9:29

Continua a tenere banco in casa Roma la situazione legata alla possibile partenza di Paulo Dybala e Nahuel Molina in Argentina per assistere da vicino all'addio di Messi. I due giocatori, infatti, sep...

TOTTI Maxima

Totti superconsulente, Carl Brave come Venditti: il basket punta sui vip

set 25, 7:48

Francesco Totti si occuperà di far crescere il numero dei tifosi, Carl Brave ha scritto l'inno. Nel nuovo basket romano uno prova a portare la gente al palazzetto, l'altro a insegnarle cosa cantare. M...

Malen

Malen cerca il socio

set 25, 7:41

Chi può fare compagnia a Malen: Un interrogativo dalla cui risposta passera parecchio delle sorti di una Roma chiamata, dal rientro della sosta in poi, a confermare quanto di buono fatto in questo avv...

Messi e Dybala

Argentini da Messi, c'è il veto di Gasperini

set 25, 7:38

Un giorno in più di riposo. Questa la scelta di Gasperini che ha deciso di annullare l'allenamento di oggi, appuntamento a martedì pomeriggio per la ripresa. [...] Migliora la forma fisica di Pellegri...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

set 24, 9:48
abu farkhi

VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

set 24, 22:45
giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26
big massimo ascolto

TREVISANI: "Dybala? Mi aspetto il via libera per andare in Argentina per l'addio di Messi" - PRUZZO: "Su Mora mi tengo le mie riserve"

set 24, 9:46
roberto mancini

Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

set 24, 20:43
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

set 24, 18:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading