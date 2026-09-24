News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

Interviste AS Roma
di gabrielechianello
giovedì, 24 settembre 2026 alle 9:48
gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Gian Piero Gasperini guarda con soddisfazione al suo percorso sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso, intervenuto durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al Relais Appia Antica, ha parlato del rapporto con la piazza e dell’avvio di stagione della squadra: “Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato" ha spiegato Gasperini, sottolineando quanto sia importante dimostrare quotidianamente professionalità e impegno, oltre ai risultati ottenuti sul campo".
L’allenatore è poi tornato sulla sfida contro l’Inter, terminata 2-2 dopo il doppio vantaggio giallorosso. Gasperini ha definito la partita “uno spettacolo”, evidenziando anche l’impatto delle nuove regole volte a ridurre le perdite di tempo e favorire la continuità del gioco: “Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento”.
Durante l’incontro non sono mancate alcune curiosità personali. Il tecnico ha parlato della sua passione per l’amatriciana e del progetto legato alla sua attività nel settore vinicolo. Il prossimo 5 ottobre verrà infatti presentato un nuovo vino della sua cantina, chiamato “Freisa 3-4-3”, un omaggio al modulo che ha accompagnato gran parte della sua carriera e dei suoi successi.

APPENA ARRIVATO

Squadra Roma

La Roma si ritrova martedì: annullato l'allenamento di domani

set 24, 11:38

Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata...

Gasperini

Gasperini a caccia del record: contro il Como per la 300esima vittoria in A

set 24, 11:13

La Roma alla ripresa del campionato dopo questa lunghissima sosta per la nazionale andrà a giocare sul campo del Como. I giallorossi si presenteranno da primi in classifica.  Non c'è solo la voglia di...

giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26

Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...) Alcuni club di Serie A però, confidand...

Totti

Totti e il retroscena sulla numero 10 a Dybala: “La Roma mi ha chiesto di consegnargliela. La mia risposta? Ma voi siete tutti scemi”

set 24, 9:10

Francesco Totti si racconta in maniera più approfondita nella sua ultima autobiografia "Oltre", dove emergono particolari relativi alla sua storica numero 10 e del possibile passaggio a Paulo Dybala....

NOTIZIE POPOLARI
IMG_6379

De Laurentiis, frecciata a Spalletti e riferimento a Totti: "Quella fiction racconta tutto"

set 23, 18:41
Totti

Totti e il retroscena sulla numero 10 a Dybala: “La Roma mi ha chiesto di consegnargliela. La mia risposta? Ma voi siete tutti scemi”

set 24, 9:10
Messi e Dybala

Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

set 23, 12:50
IMG_6381

Cagliari, Romano: “Sono cresciuto molto alla Roma. Pisilli? Sono contento per lui. Ci ha messo un po' ma è riuscito a trovare spazio”

set 23, 19:40
bakola

Calciomercato Roma: Bakola nel mirino dei giallorossi. C'è anche la Juventus

set 23, 15:56
images (63)

Dal Messico il retroscena su Vasquez: la Roma era vicina al difensore del Genoa

set 23, 12:34
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading