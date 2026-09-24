GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

Gian Piero Gasperini guarda con soddisfazione al suo percorso sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso, intervenuto durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al Relais Appia Antica, ha parlato del rapporto con la piazza e dell’avvio di stagione della squadra: “Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato" ha spiegato Gasperini, sottolineando quanto sia importante dimostrare quotidianamente professionalità e impegno, oltre ai risultati ottenuti sul campo".

L’allenatore è poi tornato sulla sfida contro l’Inter, terminata 2-2 dopo il doppio vantaggio giallorosso. Gasperini ha definito la partita “uno spettacolo”, evidenziando anche l’impatto delle nuove regole volte a ridurre le perdite di tempo e favorire la continuità del gioco: “Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento”.

Durante l’incontro non sono mancate alcune curiosità personali. Il tecnico ha parlato della sua passione per l’amatriciana e del progetto legato alla sua attività nel settore vinicolo. Il prossimo 5 ottobre verrà infatti presentato un nuovo vino della sua cantina, chiamato “Freisa 3-4-3”, un omaggio al modulo che ha accompagnato gran parte della sua carriera e dei suoi successi.