GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata...
La Roma alla ripresa del campionato dopo questa lunghissima sosta per la nazionale andrà a giocare sul campo del Como. I giallorossi si presenteranno da primi in classifica. Non c'è solo la voglia di...
Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...) Alcuni club di Serie A però, confidand...
Francesco Totti si racconta in maniera più approfondita nella sua ultima autobiografia "Oltre", dove emergono particolari relativi alla sua storica numero 10 e del possibile passaggio a Paulo Dybala....
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