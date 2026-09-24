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La Roma si ritrova martedì: annullato l'allenamento di domani

Trigoria
di R.P.
giovedì, 24 settembre 2026 alle 11:38
Squadra Roma
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Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata per martedì 29, quando la truppa si ritroverà all'ora di pranzo. 

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