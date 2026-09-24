Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...)

Alcuni club di Serie A però, confidando in un commissariamento a breve, solo per indire elezioni, hanno già avviato i contatti per trovare un successore. E lo hanno identificato in Adriano Galliani, 82 anni, senatore di Forza Italia e pronto a guidare la FIGC per una transizione breve, due anni, fino alle prossime elezioni. Almeno in quattro si sono mossi. "Stavolta non mi tiro indietro" ha confidato l'ex ad del Milan a chi gli è vicino (...)

(La Repubblica)