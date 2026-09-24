Kvernadze, è derby del sole

Possibile Derby del Sole di mercato tra Roma e Napoli per uno dei gioielli del Frosinone rivelazione, ovvero l'esterno d'attacco georgiano Giorgi K'vernadze [...]. Il nuovo Kvaratskhelia stuzzica De Laurentiis e ha stregato Gasperini che lo vorrebbe a Trigoria già nella finestra di gennaio.

(Il Giornale)