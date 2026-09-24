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Dybala, inizio di stagione travolgente: le statistiche impressionanti dell'argentino

Campionato
di gabrielechianello
giovedì, 24 settembre 2026 alle 8:44
DYBALA
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La Roma ha iniziato alla grande questa stagione vincendo 4 delle prime 6 gare e rimanendo imbattuta nelle restanti due. Si tratta del miglior avvio dal 2014/15 da parte dei giallorossi. Grande merito di questa partenza è sicuramente di Paulo Dybala, autore di 4 assist e di prestazioni di alto livello, costruendo un'intesa praticamente perfetta con Malen, che ha trasformato in gol molti dei passaggi del compagno. Infatti, l’argentino primeggia in diverse statistiche fin qui: è primo per chances create (22), per grandi occasioni create (8), assist realizzati e passaggi più precisi nel terzo finale di campo (125). Numeri che testimoniano come il numero 21 romanista sia in una condizione brillante come non si vedeva da tempo. 

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