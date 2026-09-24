Dybala, inizio di stagione travolgente: le statistiche impressionanti dell'argentino

Paulo Dybala in Serie A so far this season:— Squawka (@Squawka) September 23, 2026
◉ Most accurate final third passes (125)
◉ Most chances created (22)
◉ Most big chances created (8)
◉ Most assists (4)
An excellent start to 2026/27. 👏 pic.twitter.com/VVvEMCbo0i
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