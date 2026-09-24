Dybala, inizio di stagione travolgente: le statistiche impressionanti dell'argentino

La Roma ha iniziato alla grande questa stagione vincendo 4 delle prime 6 gare e rimanendo imbattuta nelle restanti due. Si tratta del miglior avvio dal 2014/15 da parte dei giallorossi. Grande merito di questa partenza è sicuramente di Paulo Dybala, autore di 4 assist e di prestazioni di alto livello, costruendo un'intesa praticamente perfetta con Malen, che ha trasformato in gol molti dei passaggi del compagno. Infatti, l’argentino primeggia in diverse statistiche fin qui: è primo per chances create (22), per grandi occasioni create (8), assist realizzati e passaggi più precisi nel terzo finale di campo (125). Numeri che testimoniano come il numero 21 romanista sia in una condizione brillante come non si vedeva da tempo.

Paulo Dybala in Serie A so far this season:



◉ Most accurate final third passes (125)

◉ Most chances created (22)

◉ Most big chances created (8)

◉ Most assists (4)



An excellent start to 2026/27. 👏 pic.twitter.com/VVvEMCbo0i — Squawka (@Squawka) September 23, 2026