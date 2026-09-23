Calciomercato Roma: i giallorossi sulla tracce di Kvernadze. Su di lui anche Fiorentina e Napoli

Un inizio di stagione da sogno quello del Frosinone, in particolare per Giorgi Kvernadze, autore di 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa. L'esterno georgiano ha attirato su di sè l'interesse di molte squadre: come scrive il giornalista Ekrem Konur, alla finestra ci sono Roma, Napoli e Fiorentina. I giallorossi dunque continuano a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno offensivo.

🚨 #Frosinone Fiorentina, Roma & Napoli closely monitoring Frosinone’s Georgian winger Giorgi Kvernadze.



📊 Performance → 5 goals & 2 assists in Serie A & Coppa Italia. https://t.co/ZtIXwGIWbS pic.twitter.com/ESwdPqJSr0 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 23, 2026