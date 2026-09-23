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Calciomercato Roma: i giallorossi sulla tracce di Kvernadze. Su di lui anche Fiorentina e Napoli

Mercato
di FedericoL
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 9:51
kvernadze-frosinone
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Un inizio di stagione da sogno quello del Frosinone, in particolare per Giorgi Kvernadze, autore di 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa. L'esterno georgiano ha attirato su di sè l'interesse di molte squadre: come scrive il giornalista Ekrem Konur, alla finestra ci sono Roma, Napoli e Fiorentina. I giallorossi dunque continuano a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno offensivo.

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