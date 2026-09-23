Calciomercato Roma: i giallorossi sulla tracce di Kvernadze. Su di lui anche Fiorentina e Napoli

🚨 #Frosinone Fiorentina, Roma & Napoli closely monitoring Frosinone’s Georgian winger Giorgi Kvernadze.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 23, 2026
📊 Performance → 5 goals & 2 assists in Serie A & Coppa Italia. https://t.co/ZtIXwGIWbS pic.twitter.com/ESwdPqJSr0
In Portogallo ha già vinto un titolo ed è pure ripartito alla grande. Farioli, tecnico italiano, sta trovando la sua dimensione sulla panchina del Porto. Ha girato già mezza Europa, e prima di accetta...
IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Esordio stagionale in Champions League per la Roma. Oggi le capitoline affrontano allo stadio «Den Dreef» l' OH Leuven nel primo impegno della fase a gironi (18.45, Disney+...
Antonio Carlos Zago sa benissimo come vincere uno scudetto. Ha scritto la storia con quello del 2001 e ora ci sta provando da allenatore in Bolivia alla guida dei The Strongest. A quattro giornate dal...
Il suo primo allenatore, Luis Lucero, aveva un debole per lui. A tal punto che un giorno, quando il papà di Balerdi si presentò al campo di Villa Mercedes riuscì a lasciarlo a bocca aperta: «Allora Lu...
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