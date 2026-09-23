Lo manda Samuel

Il suo primo allenatore, Luis Lucero, aveva un debole per lui. A tal punto che un giorno, quando il papà di Balerdi si presentò al campo di Villa Mercedes riuscì a lasciarlo a bocca aperta: «Allora Luis, come lo vedi Leo?», chiese. «Bene Flavio, bene. Il tuo ragazzo "va a ser un Rumenigge"». Chissà se oggi il 27enne Balerdi, quando ripensa alle parole "profetiche" di Lucero, abbozza un sorriso. Di Rumenigge all'epoca aveva il colore dei capelli, era alto, tecnico e calciava bene. Poi, se si eccettua un passaggio al Borussia Dortmund che dista un migliaio di chilometri da Monaco di Baviera, dove Kalle è esploso, ha poco e nulla. Anche perché Leo ha poi intrapreso un'altra strada. Ma con fatica: «lo non volevo giocare in difesa, volevo fare il centrocampista. Gago era uno dei miei idoli, anche se avevo un debole per Riquelme e Palermo del Boca». (...) Come Walter Samuel, a Leo - scuola Boca Juniors - è bastato poco per entrare nei cuori della gente. Non è ancora The Wall, , ma Balerdi è quel tipo di difensore che oltre a giocare sull'uomo pensa sempre in verticale. Da piccolo a casa era soprannominato Balazo, letteralmente colpo di pistola. Un paragone un po' forte che però rende l'idea del temperamento. Per questo motivo appare quantomeno curioso che in una delle sue sfuriate a Marsiglia De Zerbi lo abbia preso di mira nello spogliatoio tirando in ballo proprio il carattere: «Mi avete umiliato e avete umiliato il club. Non avete le palle. E tu Leo hai meno palle di tutti», rivelò l'Equipe (mai smentito) dopo un ko con l'Auxerre un paio di anni fa. A vederlo a Roma, sembra tutto il contrario. Cattivo e elegante, veloce e potente, abile nei recuperi, nei raddoppi, nei contrasti e nei duelli aerei. (...) Grande responsabilità ma Balerdi, come al solito, non ha deluso (sei recuperi difensivi, quattro duelli vinti su cinque e due contrasti vinti su tre). Il duello con Thuram, fatto anche di colpi proibiti (più del francese, in verità) è stato bellissimo e non è un caso che la Roma abbia arretrato il baricentro quando Leo, alle prese con i crampi, ha chiesto la sostituzione. (...)

(Il Messaggero)