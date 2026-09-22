Calciomercato Roma: occhi su Bakola del Sassuolo

La Roma arriva alla sosta da prima della classe dopo un avvio di stagione entusiasmante, ma in casa giallorossa si guarda già al mercato. Secondo quanto riportato da Federico Nisii di Manà Manà Sport, la Roma starebbe seguendo molto attentamente Darryl Bakola, classe 2007 che sta facendo molto bene al Sassuolo, D'Amico ci pensa per gennaio o giugno. Il giocatore non è visto come il sostituto di Konè, ma in casa giallorossa sono rimasti colpiti dalle sue caratteristiche.

(Manà Manà Sport)