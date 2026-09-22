Calciomercato Roma: occhi su Bakola del Sassuolo

Una delegazione romanista folta nel ritiro della nazionale Argentina. Nonostante sia ancora alla ricerca del primo gol in maglia giallorossa, Santiago Castro è stato convocato dal ct Scaloni per le am...
Gianluca Mancini è un grande appassionato di biciclette. A rivelarlo è stato lo stesso numero 23 della Roma, che ai microfoni di Eurosport ha spiegato com'è nata la sua passione e uno dei suoi nuovi a...
Arrivato in Argentina per gli impegni della nazionale allenata da Scaloni, Matias Soulé è stato fermato da alcuni cronisti che gli hanno fatto domande su Messi e sul Pallone d'Oro. Ecco le parole del...
"Avete fatto uno spettacolo, complimenti". Queste le parole di Davide Massa, arbitro che ha diretto Roma-Inter dello scorso weekend, al termine della partita. Le due squadre si sono affrontate a viso...
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