VIDEO - Mancini e la passione per la bicicletta: "Ora ho quella con i colori della Roma"

Arrivato in Argentina per gli impegni della nazionale allenata da Scaloni, Matias Soulé è stato fermato da alcuni cronisti che gli hanno fatto domande su Messi e sul Pallone d'Oro. Ecco le parole del...
"Avete fatto uno spettacolo, complimenti". Queste le parole di Davide Massa, arbitro che ha diretto Roma-Inter dello scorso weekend, al termine della partita. Le due squadre si sono affrontate a viso...
Alla fine della quinta giornata, prima della sosta, la Lazio è prima in classifica. Almeno per quanto riguarda i punti, insieme alla Roma e all'Inter. E, alcuni dati statistici, dicono che per quanto...
Anche Leonardo Balerdi è tornato in Nazionale. Il difensore della Roma, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato richiamato da Scaloni. "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui...
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