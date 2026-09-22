VIDEO - Mancini e la passione per la bicicletta: "Ora ho quella con i colori della Roma"

Gianluca Mancini è un grande appassionato di biciclette. A rivelarlo è stato lo stesso numero 23 della Roma, che ai microfoni di Eurosport ha spiegato com'è nata la sua passione e uno dei suoi nuovi acquisti: "Va bene la bici a noleggio, ma voglio quella mia. E quindi ho iniziato così. Avevo preso un cancello, così lo chiamavano, soprattutto gli amici. Un modello un po' vecchio, perché io non lo conoscevo, con il cambio manuale. Poi vedevo tutti gli altri che cambiavano facilmente con l'automatico e dicevo ma perché io devo fare così? Quindi dopo l'ho cambiata. Ho voluto la bici di Mathieu van der Poel, la Canyon, con la colorazione un po' così, simile ai colori della Roma".