Balerdi: "Tornare in Nazionale per me è una grande sfida"

"ME HABÍA QUEDADO CON MUCHAS GANAS", dijo Leo Balerdi en su llegada a la Argentina en relación a su ausencia en la Copa del Mundo debido a una lesión en el sóleo de la pierna derecha.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2026
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