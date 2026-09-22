Balerdi: "Tornare in Nazionale per me è una grande sfida"

Anche Leonardo Balerdi è tornato in Nazionale. Il difensore della Roma, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato richiamato da Scaloni. "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui rappresenta per me una nuova sfida e devo affrontarla nel modo giusto" ha detto il difensore intercettato da alcuni cronisti dopo il suo arrivo in Argentina.

Ricordiamo che Balerdi ha dovuto rinunciare al Mondiale per via di un infortunio al soleo della gamba destra.