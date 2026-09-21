Stadio della Roma, c'è l'ok della Soprintendenza alla Valutazione di Impatto Ambientale

Si è tenuto un incontro a Lissone tra arbitri e allenatori e si è svolto in un clima sereno. Come riportato da Pasquale Guarro su X, Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagi...
Un inizio di stagione importante per la Roma, ancora imbattuta in queste prime sei gare stagionali ed al primo posto in classifica in Serie A. Tra le tante note positive, non poteva mancare l'apporto...
Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Donyell Malen ha annunciato come sua cognata, Silver van Hetten, sia diventata ufficialmente una nuova calciatrice della Primavera della Roma...
Inizia la maxi sosta. Per la prima volta la pausa per le nazionali durerà ben tre settimane. Molti i calciatori giallorossi convocati con le rispettive nazionali. Alla chiamata hanno dovuto rinunciare...
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#StadiodellaRoma il parere della Soprintendenza per la V.I.A. "non rileva motivi ostativi al rilascio del provvedimento", ma la Roma dovrà attenersi a tutta una serie di osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni in tema di tutela monumentale, archeologica e paesaggistica.