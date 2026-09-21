Instagram, la Roma celebra l'Olimpico: "L'ambientazione perfetta per una foto" (VIDEO)

Altro parere positivo per lo Stadio della Roma mentre si avvicina il giorno della conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione definitiva del progetto per la nuova casa dei tifosi romanisti, at...
Si è tenuto un incontro a Lissone tra arbitri e allenatori e si è svolto in un clima sereno. Come riportato da Pasquale Guarro su X, Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagi...
Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Donyell Malen ha annunciato come sua cognata, Silver van Hetten, sia diventata ufficialmente una nuova calciatrice della Primavera della Roma...
Inizia la maxi sosta. Per la prima volta la pausa per le nazionali durerà ben tre settimane. Molti i calciatori giallorossi convocati con le rispettive nazionali. Alla chiamata hanno dovuto rinunciare...
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