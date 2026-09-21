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Instagram, la Roma celebra l'Olimpico: "L'ambientazione perfetta per una foto" (VIDEO)

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di gabrielechianello
lunedì, 21 settembre 2026 alle 14:57
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Un inizio di stagione importante per la Roma, ancora imbattuta in queste prime sei gare stagionali ed al primo posto in classifica in Serie A. Tra le tante note positive, non poteva mancare l'apporto dei tifosi giallorossi: anche nell'ultima partita contro l'Inter è stato registrato l'ennesimo sold out dell'era Friedkin, con oltre 68.000 tifosi presenti tra gli spalti. Una dimostrazione d'amore che la società giallorossa ha voluto celebrare con un post su Instagram che ritrae la squadra alle prese con la foto di rito pre gara mentre l'Olimpico canta l'inno di Antonello Venditti: "L'ambientazione perfetta per una foto".

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