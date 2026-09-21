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Infortunio Malen: fastidio al ginocchio sinistro per l'olandese

Trigoria
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 21 settembre 2026 alle 12:29
MALEN
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Donyell Malen non prenderà parte agli impegni di Nations League con l'Olanda e resterà, quindi, a disposizione di Gian Piero Gasperini. L'attaccante olandese ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro al termine del match pareggiato per 2-2 contro l'Inter e nella serata di ieri ha dovuto rinunciare alla convocazione della propria nazionale. 

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