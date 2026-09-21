Settore giovanile: Under 15 e U16 non sbagliano. L'U17 fa suo il derby, l'U18 perde ancora. La Primavera torna a vincere

LAROMA24.IT - La Roma pareggia per 2-2 nel big match contro l'Inter. Alla doppietta di Koné arrivata nel primo tempo, ha risposto Lautaro Martinez nella ripresa, in una partita giocata a viso aperto dai giallorossi contro la formazione campione d'Italia in carica. Quello trascorso, però, è stato un weekend intenso anche per il settore giovanile della Roma. Ecco tutti i risultati.

L'Under 15 non sbaglia e centra il secondo successo su altrettante partite in campionato siglando un altro poker. Dopo il 4-1 casalingo contro l'Ascoli, i giallorossi di Stefano Lorenzi si sono imposti per 4-2 sul campo del Catanzaro. A segno Presutti, Reguig, Rossi e Casolaro.

Anche l'Under è stata impegnata in trasferta contro il Catanzaro: anche i giallorossi guidati da Trombetta hanno ottenuto 3 punti. 1-3 il risultato finale: in gol Bortoloni, Bilancioni e Proietti Panatta. Anche l'Under 16 raggiunge 6 punti in classifica dopo due giornate.

Weekend di derby, invece, per l'Under 17 allenata da Polverini: i giallorossi si sono imposti per 1-2 sul campo della Lazio portando a casa il derby della Capitale. I biancocelesti si sono portati avanti in avvio con la rete di Elena al 6', ma nel giro di un minuto, tra il 14' e il 15' i giallorossi hanno ribaltato il punteggio con i gol firmati da Vasta e Ferreti. Terzo successo per la Roma, prima in classifica a punteggio pieno insieme all'Empoli.

Quarto ko, invece, per l'Under 18 che cade tra le mura amiche di Trigoria per 0-2 contro la Juventus. Decidono le reti di Yeboah e Rocchetti. Giallorossi ancora fermi a quota zero punti in classifica.

È tornata a vincere, invece, la Primavera di Mattia Scala. Dopo i due pareggi contro Lecce e Como, i giallorossi hanno espugnato il campo del Milan per 0-1. A decidere la contesa è stato Guaglianone che al 62' ha siglato il gol vittoria.

I risultati delle partite della Roma