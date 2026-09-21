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Settore giovanile: Under 15 e U16 non sbagliano. L'U17 fa suo il derby, l'U18 perde ancora. La Primavera torna a vincere

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 21 settembre 2026 alle 11:02
stemma roma
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LAROMA24.IT - La Roma pareggia per 2-2 nel big match contro l'Inter. Alla doppietta di Koné arrivata nel primo tempo, ha risposto Lautaro Martinez nella ripresa, in una partita giocata a viso aperto dai giallorossi contro la formazione campione d'Italia in carica. Quello trascorso, però, è stato un weekend intenso anche per il settore giovanile della Roma. Ecco tutti i risultati. 
L'Under 15 non sbaglia e centra il secondo successo su altrettante partite in campionato siglando un altro poker. Dopo il 4-1 casalingo contro l'Ascoli, i giallorossi di Stefano Lorenzi si sono imposti per 4-2 sul campo del Catanzaro. A segno Presutti, Reguig, Rossi e Casolaro. 
Anche l'Under è stata impegnata in trasferta contro il Catanzaro: anche i giallorossi guidati da Trombetta hanno ottenuto 3 punti. 1-3 il risultato finale: in gol Bortoloni, Bilancioni e Proietti Panatta. Anche l'Under 16 raggiunge 6 punti in classifica dopo due giornate
Weekend di derby, invece, per l'Under 17 allenata da Polverini: i giallorossi si sono imposti per 1-2 sul campo della Lazio portando a casa il derby della Capitale. I biancocelesti si sono portati avanti in avvio con la rete di Elena al 6', ma nel giro di un minuto, tra il 14' e il 15' i giallorossi hanno ribaltato il punteggio con i gol firmati da Vasta e Ferreti. Terzo successo per la Roma, prima in classifica a punteggio pieno insieme all'Empoli. 
Quarto ko, invece, per l'Under 18 che cade tra le mura amiche di Trigoria per 0-2 contro la Juventus. Decidono le reti di Yeboah e Rocchetti. Giallorossi ancora fermi a quota zero punti in classifica. 
È tornata a vincere, invece, la Primavera di Mattia Scala. Dopo i due pareggi contro Lecce e Como, i giallorossi hanno espugnato il campo del Milan per 0-1. A decidere la contesa è stato Guaglianone che al 62' ha siglato il gol vittoria. 
I risultati delle partite della Roma
  • Under 15, 2° giornata di campionato: Catanzaro 2-4 Roma (Presutti, Reguig, Rossi, Casolaro, Aldieri, Pugliese)
  • Under 16, 2° giornata di campionato : Catanzaro 1-3 Roma (Bortoloni, Bilancioni, Malaspina, Proietti Panatta)
  • Under 17, 3° giornata di campionato: Lazio 1-2 Roma (Elena, Vasta, Ferretti)
  • Under 18, 4° giornata di campionato: Roma 0-2 Juventus (Yeboah, Rocchetti)
  • Primavera, 5° giornata di campionato: Milan 0-1 Roma (Guaglianone)

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