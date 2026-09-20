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Brasile, Wesley escluso per infortunio: Ancelotti convoca Vanderson al suo posto

Nazionali
di Matteo Esposito
domenica, 20 settembre 2026 alle 12:07
Wesley
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Wesley non prenderà parte ai prossimi impegni del Brasile. L'esterno brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. A comunicarlo è stata la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), che ha annunciato la decisione del commissario tecnico Carlo Ancelotti di chiamare Vanderson del Monaco al suo posto. La federazione non ha fornito ulteriori dettagli sull'infortunio del giallorosso. 
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