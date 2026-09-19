ROMA-INTER 1-0: la sblocca Koné (FOTO E VIDEO)

Manca sempre meno al big match tra Roma e Inter. La squadra di Gian Piero Gasperini affronta i campioni d'Italia in carica, oggi, alle ore 18, allo stadio Olimpico davanti ad oltre 60mila spettatori. Le due formazioni arrivano allo scontro entrambe a punteggio pieno, con i giallorossi che nelle prime quattro uscite stagionali hanno dimostrato di poter competere ad alto livello. Tutti a disposizione per il tecnico di Grugliasco che ha scelto davanti a Svilar il trio composto da Mancini, Balerdi e Hermoso. Fuori, quindi, Ndicka. Sulle fasce ci sono Molina a sinistra e Wesley a destra. L'argentino è stato preferito a Lulli. In mediana la consolidata coppia formata da Cristante e Koné. Davanti il tridente formato da Dybala, Soulé e Malen.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Molina; Dybala, Soulé; Malen. A disp: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Koulierakis, Ndicka, Lulli, De Roon, Rensch, Pisilli, Pellegrini, Mora, Castro. All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Martinez, Thuram. A disp: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Mosconi, Pavard, Esposito, Bonny. All.: Chivu

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli, Berti

PRIMO TEMPO

6' - GOL DELLA ROMA: Giallorossi avanti con Koné. Dybala crossa dalla destra, sul secondo palo arriva Molina che appoggia all'indietro di testa per il francese che calcia di prima intenzione e fulmina Martinez. Non perfetto. Il vantaggio per il momento è meritato.

MANUUUUUUU!



Kone ci porta in vantaggio al 6'!#RomaInter 1-0 pic.twitter.com/BcOVjhRY5U — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2026

4' - Buon avvio della Roma, con personalità. L'Inter per il momento si difende. Zero occasioni, per ora.

1' - Iniziata la partita all'Olimpico, il primo pallone è dei nerazzurri. Iniziata la partita all'Olimpico, il primo pallone è dei nerazzurri. La Sud ha esposto questo striscione.

Le squadre sono nel tunnel e stanno per entrare in campo. Tra poco fischi d'inizio a Roma-Inter.

LIVE

17:25 - La Roma è scesa in campo per il riscaldamento. Boato dell'Olimpico per la squadra.

17:00 - Ecco l'11 titolare che affronterà l'Inter.

16:45 - La squadra di Gasperini ha fatto il suo arrivo allo stadio Olimpico accolta dal calore dei tifosi.

16:32 - Ecco alcuni scatti direttamente dallo spogliatoio giallorosso in attesa del big match contro i nerazzurri.

15:51 - Arrivano le prime immagini dallo stadio Olimpico. La tensione sale, l'atmosfera sarà decisamente bollente.