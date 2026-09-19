Roma-Inter, il club giallorosso alza la temperatura: "Prendete posto, lo spettacolo sta per iniziare" (VIDEO)

Take your seats… ⏳#ASRoma #RomaInter pic.twitter.com/ExwXThJx5o— AS Roma English (@ASRomaEN) September 19, 2026
Leonardo Balerdi ha rilasciato un'intervista al canale francese. Il giocatore della Roma, che dovrebbe anche partire dall'inizio nel match di oggi contro l'Inter, ha parlato sia del passato al Marsig...
DAZN - Santiago Castro ha rilasciato un'intervista parlando della sfida con l'Inter ma non solo, anche quello che gli chiede Gasperini La differenza tra Roma e Bologna può essere la qualità dei giocat...
Ancora poche ora alla sfida al vertice tra Roma e Inter. Gian Piero Gasperini ha già in mente la formazione, con Emanuele Lulli che ogni probabilità partirà dal 1' sulla destra, con Wesley dall'altra...
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Inter. Nonostante qualche acciacco, regolarmente convocato Mario Hermoso, così come Evan Ndicka...
Loading