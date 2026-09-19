News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Inter, il club giallorosso alza la temperatura: "Prendete posto, lo spettacolo sta per iniziare" (VIDEO)

Social Network
di R.P.
sabato, 19 settembre 2026 alle 13:08
Screenshot_19-9-2026_131134_x.com
Aggiungi come fonte preferita su Google
Si avvicina Roma-Inter, le prime delle classe si affrontano alle 18 allo Stadio Olimpico. Tutto esaurito, e non potrebbe essere altrimenti. 
E intanto il club giallorosso, sui propri profili social, alza il livello di tensione con un video emozionale: "Prendete posto, lo spettacolo sta per iniziare".

APPENA ARRIVATO

Balerdi

BALERDI: "Volevo giocare in Italia, per la Roma. Un club storico"

set 19, 14:01

 Leonardo Balerdi ha rilasciato un'intervista al canale francese. Il giocatore della Roma, che dovrebbe anche partire dall'inizio nel match di oggi contro l'Inter, ha parlato sia del passato al Marsig...

Gasperini Castro

CASTRO: "Gasperini mi chiede di guardare sempre la porta. Contro l'Inter sarà difficile. Dybala e Malen impressionano"

set 19, 13:16

DAZN - Santiago Castro ha rilasciato un'intervista parlando della sfida con l'Inter ma non solo, anche quello che gli chiede Gasperini La differenza tra Roma e Bologna può essere la qualità dei giocat...

lulli

Roma-Inter: Lulli e Balerdi verso una maglia dal 1'. Soulé preferito a Pisilli

set 19, 12:23

Ancora poche ora alla sfida al vertice tra Roma e Inter. Gian Piero Gasperini ha già in mente la formazione, con Emanuele Lulli che ogni probabilità partirà dal 1' sulla destra, con Wesley dall'altra...

gasperini

Roma-Inter, i convocati di Gasperini: ci sarà Hermoso, ok Ndicka e Wesley

set 19, 11:59

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Inter. Nonostante qualche acciacco, regolarmente convocato Mario Hermoso, così come Evan Ndicka...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-09-18 at 19.30.00

VIDEO - Totti a ruota libera su Candela: "Voleva andare all'Inter, si mise dentro la mia macchina per evitare la contestazione e i tifosi me la sfondarono"

set 18, 19:16
mora

MORA: "Mourinho mi ha spiegato quanto sia speciale la Roma. Dybala? Mi ha accolto benissimo. Ogni volta che tocca palla può cambiare la partita"

set 18, 18:46
malen

La coppia scoppia

set 19, 8:18
Mancini

Italia, i convocati per la Nations League: ci sono Ghilardi, Mancini e Cristante (FOTO)

set 18, 18:50
STADIO COMO

Como-Roma: il settore ospiti sarà riservato ai possessori di fidelity card

set 18, 17:37
Pisilli

La chance di Pisilli, favourito su Soulé. Hermoso acciaccato, pronto Balerdi

set 19, 8:13
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading