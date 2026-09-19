Roma-Inter: Lulli e Balerdi verso una maglia dal 1'. Soulé preferito a Pisilli

Ancora poche ora alla sfida al vertice tra Roma e Inter. Gian Piero Gasperini ha già in mente la formazione, con Emanuele Lulli che ogni probabilità partirà dal 1' sulla destra, con Wesley dall'altra parte. In difesa certo di un posto Leonardo Balerdi, con Hermoso e Ndicka che si giocano l'altro posto. In avanti, accanto a Malen e Dybala, ci sarà con molta probabilità Mati Soulé. L'argentino è in vantaggio su Pisilli per una maglia da titolare.

(Manà Manà Sport)