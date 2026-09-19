Roma-Inter: Lulli e Balerdi verso una maglia dal 1'. Soulé preferito a Pisilli

Leonardo Balerdi ha rilasciato un'intervista al canale francese. Il giocatore della Roma, che dovrebbe anche partire dall'inizio nel match di oggi contro l'Inter, ha parlato sia del passato al Marsig...
DAZN - Santiago Castro ha rilasciato un'intervista parlando della sfida con l'Inter ma non solo, anche quello che gli chiede Gasperini La differenza tra Roma e Bologna può essere la qualità dei giocat...
Si avvicina Roma-Inter, le prime delle classe si affrontano alle 18 allo Stadio Olimpico. Tutto esaurito, e non potrebbe essere altrimenti. E intanto il club giallorosso, sui propri profili social, a...
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Inter. Nonostante qualche acciacco, regolarmente convocato Mario Hermoso, così come Evan Ndicka...
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