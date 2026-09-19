News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Dubbi sulla trequarti. Molina insidia Lulli

La penna degli Altri
di MV
sabato, 19 settembre 2026 alle 8:36
molina
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Portare avanti con forza le proprie idee o provare qualcosa di diverso. È il dubbio che ha attanagliato Gasperini nell'avvicinamento alla sfida contro l'Inter, la sua bestia nera. Nessun cambio a livello di atteggiamento, ma la possibilità di schierare un centrocampista in più non è da escludere. La connessione tra Dybala e Malen costituisce una certezza, mentre la terza maglia in attacco è contesa tra Soulé e Pisilli. Il tecnico difficilmente rinuncia ai tre attaccanti, ma l'inserimento del centrocampista azzurro sulla trequarti - è capitato anche lo scorso anno - può rappresentare l'antidoto alle difficoltà che l'allenatore piemontese ha costantemente riscontrato nei match contro i nerazzurri. La presenza del numero sessantuno giallorosso consentirebbe, in fase di non possesso, di non essere in inferiorità numerica con i centrocampisti di Chivu. È aperto anche il ballottaggio tra Lulli e Molina, con il giovane azzurro - fresco di convocazione in Under 21 - che è stato provato ieri ed è leggermente favorito per una partenza dall'inizio. Qualora, invece, la scelta dovesse ricadere sull'esterno argentino, non è da scartare il ritorno di Wesley sulla corsia di destra. N'Dicka rientrerà dal primo minuto dopo l'influenza intestinale che l'ha tenuto fuori nella sfida sul campo del Torino, mentre resta da capire chi sarà il terzo difensore insieme all'ivoriano e a Mancini. Se Hermoso, reduce da una contusione alla caviglia, non dovesse recuperare al 100%, Balerdi sarebbe pronto per completare il terzetto difensivo nell'insolita posizione di centrale di sinistra. Anche Koné ha smaltito il fastidio al ginocchio e tornerà nell'undici titolare per far coppia con Cristante in mezzo al campo. Svilar rappresenta una garanzia per la Roma, mentre le recenti incertezze di Martinez potrebbero costargli il posto nel big match dell'Olimpico. Chivu, infatti, sta riflettendo sulla possibilità di far esordire Provedel. Con l'assenza dell'infortunato Stones, saranno Bisseck, Akanji e Bastoni a comporre la linea difensiva. Torna Dimarco a sinistra, mentre Diouf e Luis Henrique si contendono il posto sul lato opposto. Zielinski avrà il compito di sostituire Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Jones - favorito su Sucic - ai suoi lati. Novanta minuti in panchina con l'Udinese sono stati sufficienti a Lautaro Martinez per riposare e riprendere posto in attacco. Il capitano nerazzurro tornerà a far coppia con Thuram, mentre Pio Esposito rappresenterà un'arma a gara in corso.

APPENA ARRIVATO

gasperini

Roma-Inter, i convocati di Gasperini: ci sarà Hermoso, ok Ndicka e Wesley

set 19, 11:59

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Inter. Nonostante qualche acciacco, regolarmente convocato Mario Hermoso, così come Evan Ndicka...

Gasperini

GASPERINI: "Mi auguravo un inizio di stagione così. La Champions ci darà l'opportunità di crescere. Dybala e Malen si completano, i giovani hanno qualità importanti"

set 19, 11:15

DAZN - Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista all'emittente, parlando sia dell'imminente sfida contro i nerazzurri che di questo inizio di stagione giallorossa. Le sue parole: Presto per par...

Gasperini

Una notte per sognare

set 19, 8:34

IL TEMPO (L. PES) - Voglia di sognare. Un verbo che Gasperini ha usato tante volte da quando è a Roma, ma che mai come stasera sente suo. Nella bolgia degli oltre 60 mila dell'Olimpico la Roma sfida l...

wesley

Roma, Gasp sfida l'Inter. Rivoluzione sulle fasce: Wesley ritorna a destra

set 19, 8:31

Nell'ultimo allenamento Gian Piero Gasperini ha messo a punto la ricetta per spezzare l'incantesimo che, negli ultimi otto anni, lo ha condannato a «perdere sempre con l'Inter». [...] La grande novità...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "L'Inter è nettamente la squadra più forte in Italia. Noi siamo cresciuti e vogliamo competere con loro. Koné, Ndicka e Wesley disponibili. Massa? Domani sarà perfetto" (VIDEO)

set 18, 13:11
WhatsApp Image 2026-09-18 at 19.30.00

VIDEO - Totti a ruota libera su Candela: "Voleva andare all'Inter, si mise dentro la mia macchina per evitare la contestazione e i tifosi me la sfondarono"

set 18, 19:16
mora

MORA: "Mourinho mi ha spiegato quanto sia speciale la Roma. Dybala? Mi ha accolto benissimo. Ogni volta che tocca palla può cambiare la partita"

set 18, 18:46
Mancini

Italia, i convocati per la Nations League: ci sono Ghilardi, Mancini e Cristante (FOTO)

set 18, 18:50
STADIO COMO

Como-Roma: il settore ospiti sarà riservato ai possessori di fidelity card

set 18, 17:37
malen

La coppia scoppia

set 19, 8:18
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading