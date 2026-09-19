La Roma gioca il 10

C'è la domanda per la lode e la partita per il dieci. Perché, su questo ci sono pochi dubbi, se la Roma dovesse riuscire oggi pomeriggio a battere l'Inter e arrivare alla sosta a punteggio pieno, si potrebbe parlare di una partenza da 10 in pagella. E, tra l'altro, Gasperini e i suoi, in un Olimpico strapieno vanno a caccia proprio della decima vittoria consecutiva in serie A, considerando anche gli ultimi cinque turni dello scorso campionato. [...] Ecco allora che torna il discorso dell'asticella da alzare e la logica conseguenza secondo la quale ambire a migliorare, rispetto al terzo posto, vuol dire competere per il vertice. Roma-Inter, insomma, sarà l'occasione anche per cominciare a misurare la reale forza di questo gruppo che, per la prima volta in stagione, sarà al completo. [...] Dietro, però, aumentano le quotazioni di Balerdi che, dopo l'ottima prova in Piemonte, ambisce a una maglia da titolare, forse proprio ai danni di Hermoso, con Mancini e Ndicka a completare il reparto davanti a Svilar. Sulle fasce Lulli è in vantaggio nel ballottaggio con Molina, mentre Wesley sarà confermato sulla catena di sinistra. In mediana ecco la coppia Cristante-Koné, quella che garantisce più certezze. A proposito di punti fermi, in avanti non sono in dubbio le presenze di Dybala e Malen, mentre Pisilli sfida Soulé per il ruolo di trequartista sinistro. [...]

(Corsera)