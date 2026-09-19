Giannini: "Vincere sarebbe un segnale"

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Inter. Nonostante qualche acciacco, regolarmente convocato Mario Hermoso, così come Evan Ndicka...
DAZN - Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista all'emittente, parlando sia dell'imminente sfida contro i nerazzurri che di questo inizio di stagione giallorossa. Le sue parole: Presto per par...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Portare avanti con forza le proprie idee o provare qualcosa di diverso. È il dubbio che ha attanagliato Gasperini nell'avvicinamento alla sfida contro l'Inter, la sua bestia...
IL TEMPO (L. PES) - Voglia di sognare. Un verbo che Gasperini ha usato tante volte da quando è a Roma, ma che mai come stasera sente suo. Nella bolgia degli oltre 60 mila dell'Olimpico la Roma sfida l...
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