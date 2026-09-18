Roma-Inter: arrivato Ed Shipley. Atteso anche Ryan Friedkin

Niente conferenza stampa per Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, riferisce il quotidiano sportivo, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni alla stampa e non rispondere alle domande dei cronisti i...
Radja Nainggolan, doppio ex di Roma-Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni della trasmissione "Quelli che la Roma", in onda su Radio Bruno Roma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: Roma‑Inter è...
LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dal big match che vale la testa della classifica contro l'Inter, domani alle ore 18 all'Olimpico. Un banco di prova per i giallorossi che affront...
Battere l'Inter e scacciare lo spettro dei big match. Da quando Gasperini veste giallorosso non ha mai vinto contro le milanesi, la Juventus e il Napoli (...) La sua Roma ha sempre faticato contro le...
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