Roma-Inter: arrivato Ed Shipley. Atteso anche Ryan Friedkin

Clima di grande attesa a Trigoria per il big match di domani contro l'Inter. Come riferito dal quotidiano sportivo, infatti, è arrivato nella Capitale Ed Shipley, il braccio destro di Dan Friedkin, e sarebbe attesa anche la presenza di Ryan Friedkin. È il segnale della partecipazione con la quale la proprietà si sta avvicinando al match.

(Corsport)