MORA: "La Roma è un club prestigioso, Gasperini è esigente. Il mio primo gol è stato emozionante"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Roma Rodrigo Mora ha parlato del suo impatto con il club giallorosso, delle ambizioni europee e del rapporto con l'allenatore:

“Penso che la Roma sia un club molto prestigioso e il gioco che propone è un motivo in più per cui ho scelto di venire. Poi avere l’opportunità di giocare la Champions League rappresenta un passo importante per la mia vita. Senza dubbio Gasperini è un allenatore molto esigente nei confronti della squadra e di tutti i giocatori”, ha dichiarato Rodrigo Mora.

Il giovane talento portoghese si è poi soffermato sulla sua prima rete in maglia giallorossa, realizzata nella sfida di campionato contro il Lecce: “È stato un momento molto emozionante. Mi piace segnare. E segnare il mio primo gol per la Roma è stato importante. Sinceramente non penso al numero dei gol che potrei fare, ma soprattutto ad aiutare la squadra con gol, assist, qualsiasi cosa serva per aiutare la squadra, questa è la cosa fondamentale”.