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Serie A femminile: ufficiali date e orari della seconda e terza giornata. La Roma attesa dalle sfide contro Lazio e Milan

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 17 settembre 2026 alle 16:41
Roma femminile
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Sono state rese note le date e gli orari della seconda e terza giornata della Serie A Femminile. La Roma di Gian Piero Piovani, che esordirà domenica 27 settembre in casa del Sassuolo, sarà attesa dagli scontri contro Lazio e Milan nelle successive giornate. 
Il derby della Capitale si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 18 allo stadio Tre Fontane. Mentre dopo la sosta per le nazionali le giallorosse torneranno in campo con un altro appuntamento casalingo il 18 ottobre alle ore 12:30 nel match contro il Milan
(figc.it)
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