Elche-Real Madrid, scintille in campo: Mbappé insulta l'ex romanista Villar (VIDEO)

🚨🚨 ULTIMA HORA🚨🚨— madridblaugrana (@madridblaugrana) September 16, 2026
💥Los clubs SE CANSAN DE LA BARRA LIBRE DE LOS JUGADORES DEL REAL MADRID
⛔El Elche DENUNCIA con un "fair play" LOS GRAVES INSULTOS DE MBAPPE a Gonzalo villar, QUE GIL MANZANO NO QUISO SANCIONAR
💣BOOOOOOOMMMMMMMM
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Fair play ✅🙄 pic.twitter.com/jyA7i5udYf— Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 16, 2026
Notte amara per il Milan nella 1ª giornata della fase campionato di Europa League. Allo stadio Giuseppe Meazza, i rossoneri cadono pesantemente per 2 a 0 contro il Benfica, compromettendo subito il ca...
La Roma ha iniziato benissimo la fase iniziale di questa stagione, conquistando quattro vittorie consecutive in campionato e un pareggio nella gara d'esordio in Champions League. Grande merito di ques...
Iniziano a delinearsi le convocazioni di Silvio Baldini per l'Under 21. Infatti, il ct azzurro potrà contare, per le partite da giocare contro Armenia e Polonia valide per la qualificazione ai prossim...
Continua la grande striscia positiva di risultati della Roma che vince per 0-2 contro il Torino e conquista il quarto successo di fila in campionato. La classifica vede i giallorossi al primo posto a...
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