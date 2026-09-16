Elche-Real Madrid, scintille in campo: Mbappé insulta l'ex romanista Villar (VIDEO)

Il Real Madrid ha vinto una partita rocambolesca contro l'Elche valida per la sesta giornata di campionato. Dopo esser andata in vantaggio per 0-2 grazie all'autogol di Dituro e la rete di Mbappé, i blancos sono stati rimontati dai gol di Osorio e Nino, che hanno riportato il match in equilibrio. Tuttavia, la squadra di José Mourinho è riuscita a strappare i 3 punti grazie alla rete in pieno recupero di Espì, che già aveva regalato il successo nei minuti finali della seconda giornata contro l'Espanyol.

Tuttavia, la gara è stata ricca di tensione: l'ex calciatore della Roma Gonzalo Villar è arrivato allo scontro con Kylian Mbappé, che ha rivolto allo spagnolo parole offensive mettendo anche le mani sul collo dell'avversario. La società spagnola, ha commentato ironicamente l'accaduto con un post su X con scritto: "Fair Play". A testimonianza di una partita che ha suscitato diverse polemiche per il comportamento tenuto dai blancos.

🚨🚨 ULTIMA HORA🚨🚨



💥Los clubs SE CANSAN DE LA BARRA LIBRE DE LOS JUGADORES DEL REAL MADRID



⛔El Elche DENUNCIA con un "fair play" LOS GRAVES INSULTOS DE MBAPPE a Gonzalo villar, QUE GIL MANZANO NO QUISO SANCIONAR



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pic.twitter.com/YPyYZulcck — madridblaugrana (@madridblaugrana) September 16, 2026