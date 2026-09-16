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Convocazioni nazionali: Roberto Mancini valuta Ghilardi. Lulli e Pisilli verso l'Under 21

Nazionali
di gabrielechianello
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 18:21
lulli
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Iniziano a delinearsi le convocazioni di Silvio Baldini per l'Under 21. Infatti, il ct azzurro potrà contare, per le partite da giocare contro Armenia e Polonia valide per la qualificazione ai prossimi europei u21, sulla presenza di Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli, talenti della Roma che tanto bene stanno facendo in questo avvio di stagione.
Valutazioni in corso per quanto riguarda Daniele Ghilardi, difensore giallorosso che potrebbe anche essere convocato in nazionale maggiore da Robero Mancini.
(Di Marzio)
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