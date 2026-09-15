Argentina, non c'è Dybala tra i convocati. Scaloni chiama Balerdi, Soulé e Castro per l'ultima di Messi

Il commissario tecnico dell'Argentina ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Messi, all'ultimo ballo con la nazionale. Non ci sono Dybala e Molina, quest'ultimo squalificato. Inizialmente la squalifica era valevole solamente per le partite ufficiali, poi l'Argentina ha presentato ricordo e quindi si potranno scontare anche in queste partite.

Sono tre i romanisti che invece voleranno dall'altra parte del Mondo: Balerdi, Soulé e Castro.