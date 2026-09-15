Torino-Roma: la moviola dei quotidiani. Maresca divide: dubbi sul contatto Comuzzo-Molina, regolari i gol giallorossi

La Roma supera 2-0 il Torino e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. A dirigere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è Fabio Maresca, con Aureliano al VAR. Il giudizio dei quotidiani sull'arbitro è diviso: 5 per La Gazzetta dello Sport, 6,5 per il Corriere dello Sport e 6 per Il Romanista. L'episodio principale riguarda il contatto in area tra Comuzzo e Molina, sul quale non viene assegnato il calcio di rigore alla formazione granata. Nessun dubbio, invece, sulla regolarità delle due reti della Roma.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

Al 16' Vlasic strattona Dybala: giallo rischiato ma non mostrato. Al 23', rete di Malen annullata: fuorigioco chiaro. Al 30' Comuzzo in area-Toro: è petto e non braccio. […] Al 6' st, Cristante interviene su Comuzzo: anche in questo caso il rischio-giallo è alto. Al 15' st, Hermoso su Simeone in fuga: giusto il giallo, non è rosso per la presenza di un difendente (Mancini). […] Al 17' st, ok il giallo a Pisilli su Bragança, mentre Hermoso rischia al 37': va sull'uomo (Vlasic) senza cercare palla.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5

Subito la notizia: solo due ammonizioni per Maresca (primo tempo addirittura a zero), che arrivava dagli 8 (!) di Bologna-Lazio. Un bel segnale. Decisa la direzione di una partita comunque scorbutica (27 falli fischiati alla fine), accettazione da parte dei giocatori, ha tenuto il campo con serenità. […]

NO RIGORE - Cross di Molina, Comuzzo intercetta con il petto e non con il braccio sinistro (retratto verso la schiena): giusta valutazione.

REGOLARE - Due volte regolare la rete di Malen: non c'è fallo di Mancini su Cömert in avvio dell'azione (normale scontro di gioco), l'olandese servito da Dybala parte in posizione regolare (ci sono Mandragora e Coco). Buona anche la rete dello 0-2 di Pisilli: Mancini è caparbio e si libera di Zapata e Rodriguez senza commettere fallo, il pallone resta sempre in campo.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Inizia con tanti fischi Maresca all'Olimpico Grande Torino, che quasi sembra si sia tornati al vecchio calcio dei falli per un sospiro di troppo. Invece, poi, improvvisamente si ricorda che è cambiata stagione e al 16', quando Vlasic ferma con una vistosa trattenuta Dybala, concede il fallo ma "depennalizza": niente giallo. […]

A parte un abbaglio per un fallo di mano (fuori area) di Belghali su un cross dalla sinistra di Molina che viene valutato come involontario, o forse non viene proprio visto, sebbene il braccio sia largo e fuori posto, Maresca se la cava per tutto il primo tempo. Al 23' da segnalare il gol di Malen in fuorigioco di un metro sul lancio delizioso di Dybala. […] Nel secondo tempo la partita scorre un po' più lenta. Al 15' è ammonito Hermoso per un fallo su Simeone. Al 27' Pisilli rimedia un cartellino giallo, colto in... Bragança di "reato". Fallo vistoso.