I VOTI DEGLI ALTRI - Balerdi “dominante”, Malen “letale”. Dybala “la palla a lui e qualcosa accade”

La Roma continua a volare e passa anche sul campo del Torino: 0-2 e quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Gian Piero Gasperini. Tra i protagonisti assoluti c'è Leonardo Balerdi, alla prima da titolare e subito padrone della difesa: «Prestazione favolosa, tempi di gioco e letture praticamente perfette. E quel recupero su Bragança lanciato a rete vale un gol. Dominante» (Corriere della Sera). Davanti funziona ancora l'intesa tra Paulo Dybala e Donyell Malen: l'argentino illumina e serve il quinto assist in quattro partite, mentre l'olandese continua a segnare. Per il Corriere della Sera è «letale per gli avversari». Positiva anche la prova di Niccolò Pisilli, titolare e autore nel recupero del gol del definitivo 2-0.

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica)

Svilar 6,71

Mancini 7,00

Balerdi 7,64

Hermoso 6,57

Lulli 6,71

Cristante 6,43

Pisilli 6,93

Molina 6,43

Dybala 7,00

Soulé 6,00

Malen 7,38

Mora 5,61

Castro 5,79

Koné 5,75

De Roon 6,50

Rensch s.v.

Gasperini 7,43

_____________

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6,5

Balerdi 7,5

Hermoso 6,5

Lulli 6,5

Cristante 6,5

Pisilli 7

Molina 6,5

Dybala 7

Soulé 6

Malen 7,5

Mora 5,5

Castro 6

Koné 6

De Roon 6,5

Rensch s.v.

Gasperini 7

______________

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Mancini 7

Balerdi 7,5

Hermoso 6,5

Lulli 6,5

Cristante 6

Pisilli 7

Molina 6

Dybala 7

Soulé 5,5

Malen 7,5

Mora 5,5

Castro 6

Koné 6

De Roon 6

Rensch n.g.

Gasperini 7,5

_______________

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6,5

Balerdi 8

Hermoso 7

Lulli 7

Cristante 7

Pisilli 7,5

Molina 6

Dybala 7,5

Soulé 6

Malen 7,5

Mora 5

Castro 5

Koné 6,5

De Roon 6,5

Rensch s.v.

Gasperini 8

_______________

IL TEMPO

Svilar 7

Mancini 7

Balerdi 7,5

Hermoso 6,5

Lulli 6,5

Cristante 6

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Dybala 6,5

Soulé 6

Malen 7

Mora 5,5

Castro 5,5

Koné 5,5

De Roon 6,5

Gasperini 7

_______________

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 8

Balerdi 8

Hermoso 7

Lulli 7

Cristante 6,5

Pisilli 7

Molina 7

Dybala 7

Soulé 6,5

Malen 7,5

Mora 6

Castro 6

Koné 6

De Roon 7

Rensch s.v.

_______________

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 7

Balerdi 7,5

Hermoso 6,5

Lulli 6,5

Cristante 6

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Dybala 7

Soulé 6

Malen 7

Mora 5,5

Castro 6

Koné 5,5

De Roon 7

Gasperini 7

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REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 7,5

Balerdi 7

Hermoso 6

Lulli 6,5

Cristante 6

Pisilli 7

Molina 6,5

Dybala 7

Soulé 6

Malen 7,5

Mora 6

Castro 6

Koné 5,5

De Roon 6

Rensch s.v.

Gasperini 7,5