Gasperini: siparietto in sala stampa dopo lo 0-2 dell'Udinese sull'Inter. Un cronista: "Mister, restiamo tutta la sera qui?". Il tecnico ironico: "Che ore sono?"

È un Gian Piero Gasperini soddisfatto quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-2 contro il Torino. Una felicità data anche dal momentaneo doppio vantaggio dell'Udinese in casa dell'Inter. E proprio nel corso della conferenza, uno dei cronisti presenti gli comunica: "2-0 per l'Udinese, restiamo tutta la sera qui mister?". "Che ore sono?", risponde ironicamente il tecnico giallorosso suscitando le risate di tutti i giornalisti presenti.