Dybala al top: non giocava così tanti minuti nelle prime cinque partite stagionali dal 2016

Paulo Dybala non si ferma e trascina la Roma anche sul piano della continuità atletica. L'attaccante argentino sta disputando un inizio di stagione da titolare inamovibile, collezionando un minutaggio che non registrava da esattamente dieci anni.

Considerando le prime 5 partite ufficiali stagionali, Paulo Dybala ha totalizzato finora 407 minuti in campo. Un dato così elevato in questo avvio non si vedeva dai tempi della stagione 2016-2017, quando con la maglia della Juventus aveva raggiunto quota 435 minuti nello stesso arco temporale.

Una gestione confermata anche dalla linea tracciata da Gian Piero Gasperini. Nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino, il tecnico giallorosso aveva sgombrato il campo da qualsiasi dubbio sulla gestione del giocatore: “Quando sta bene gioca. Ci si riposa quando si è stanchi, non si possono prevedere gli infortuni”.