Dybala al top: non giocava così tanti minuti nelle prime cinque partite stagionali dal 2016

Paulo #Dybala sempre in campo: non giocava così tanti minuti nelle prime gare stagionali esattamente da 10 anni 🇦🇷— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 14, 2026
(1/5) pic.twitter.com/CLcFJSzbz9
Pioggia di gol nell'ultimo match della 4ª giornata di Serie A. Allo stadio Meazza, l'Inter supera l'Udinese per 5 a 3 al termine di una partita pirotecnica e ricca di colpi di scena. L'inizio è shock...
Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico....
Dopo la preziosa vittoria per 2 a 0 conquistata sul campo del Torino nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini tornerà immediatamente a lavorare. La ripresa degli...
La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione...
Loading