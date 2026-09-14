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Torino-Roma: influenza intestinale per Ndicka. Al suo posto c'è Balerdi. Prima da titolare per l'argentino

Campionato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 14 settembre 2026 alle 15:41
balerdi 2
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Gian Piero Gasperini punta su Leonardo Balerdi per il match di oggi in casa del Torino. Il difensore argentino, subentrato molto bene nelle sfide contro Atalanta e Fenerbahce, come riportato da Angelo Mangiante verrà schierato da titolare contro la squadra Granata. Il classe 1999 prenderà il posto di Ndicka nella linea a tre davanti a Svilar. Per l'ex Marsiglia sarà la prima da titolare con la maglia giallorossa. 
Ndicka sarà out nella trasferta di Torino a causa di un'influenza intestinale. 

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