Endrick apre ai giallorossi ma è duello con il Milan

Sprint per Endrick. La Roma sfida il Milan per l’attaccante del Real Madrid, che ha mostrato interesse per entrambe le destinazioni. Nel corso della pausa per le nazionali, il direttore sportivo D’Amico ha ripreso i contatti con l’entourage del giocatore, impegnato in questi giorni col Brasile di Ancelotti. Complice un infortunio muscolare, Endrick ha giocato soltanto quattro minuti con la maglia del Real in questa stagione. […]

In estate il suo tecnico Mourinho, ex Roma, l’aveva blindato dai tentativi del Milan e dei giallorossi, che però non hanno smesso di cercarlo. Mancino, classe 2006, incassa il pieno gradimento dell’allenatore Gasperini, che da oltre un anno cerca un attaccante da schierare a sinistra, dietro la punta. […] Endrick può fare anche il centravanti, ma nella testa di Gasp il brasiliano supporterebbe la manovra offensiva, assistendo Malen. Resta da sciogliere il nodo della formula.

Per la Roma, vista la situazione finanziaria, la via maestra è quella del prestito con diritto di riscatto. […] L’arrivo nella Capitale dei vertici del Real, per la sfida di Champions del prossimo 14 ottobre, può essere l’occasione per accelerare la trattativa.

(repubblica)