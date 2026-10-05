Endrick apre ai giallorossi ma è duello con il Milan

A una settimana da Como-Roma, Cesc Fabregas analizza il gioco della squadra di Gian Piero Gasperini al Subbuteo. Nel corso del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l...
LEGGO (F. BALZANI) - Dopo lo stadio e il primato in classifica, la Roma è pronta a crescere ancora. Come? Con un’altra squadra. «Faremo l’under 23 per lanciare nuovi giovani», ha infatti annunciato Ga...
IL TEMPO (F. BIAFORA) - La prima volta non si scorda mai. Soprattutto se arriva dopo un periodo difficile come quello vissuto nella seconda metà della scorsa stagione e nell’ultimo calciomercato. Soul...
Una maglia per due sulla trequarti. Passato anche il secondo fine settimana senza serie A, inizia per la Roma l’avvicinamento al big match di Como. Domenica, in riva al lago, ripartirà la corsa per la...
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