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Francia-Belgio: Koné in campo dal primo minuto

Nazionali
di R.P.
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Manu Koné giocherà dal primo minuto la partita che la Francia affronterà contro il Belgio questa sera. Questa la scelta di Zidane, commissario tecnico dei transalpini. Ci sono diversi cambiamenti, pure in questo caso, rispetto alla gara contro l'Italia. Il centrocampista giallorosso giocherà insieme a Camavinga e Akliouche in mezzo al campo. 

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