Italia U21 all'Europeo: battuta 6-2 la Polonia. Pisilli gioca 90'. Ndour segna dalla propria metà campo (VIDEO)

Con una pesantissima e clamorosa vittoria per 6-2, l'Under 21 di Baldini strappa il pass diretto per i prossimi Europei di categoria. Pisilli, titolare, ha giocato tutti i 90minuti del match.

Una partita splendida degli azzurrini impreziosita anche da uno stupendo gol di Ndour, centrocampista della Fiorentina, che ha visto il portiere fuori dai pali e ci ha provato dalla propria metà campo. Una rete stupenda.