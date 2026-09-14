Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista dell'Inter

Torino-Roma, Mandragora: "Nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà la Roma. Sono grato a Gasperini"

set 14, 21:30

Il centrocampista granata Mandragora ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa contro la Roma per 0-2 con i gol di Malen e Pisilli. Di seguito le sue parole. Avevi lasciato qualcosa...