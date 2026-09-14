Inter, problema muscolare per Stones: da valutare per il match contro la Roma

Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico.

Il difensore inglese si è fermato al 61° minuto del secondo tempo, accusando un fastidio muscolare. Visibilmente provato per l'accaduto, John Stones si è seduto in panchina con le mani e la maglia sul volto, lasciando il campo tra i dubbi in vista dell'imminente big match di campionato contro la Roma, in programma sabato all'Olimpico.