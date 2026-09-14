Serie A, Inter-Udinese 5-3: i nerazzurri vanno subito sotto di due e poi dilagano, primo posto assieme alla Roma

Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico....
Dopo la preziosa vittoria per 2 a 0 conquistata sul campo del Torino nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini tornerà immediatamente a lavorare. La ripresa degli...
La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione...
Il centrocampista granata Mandragora ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa contro la Roma per 0-2 con i gol di Malen e Pisilli. Di seguito le sue parole. Avevi lasciato qualcosa...
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