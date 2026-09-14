Serie A, Inter-Udinese 5-3: i nerazzurri vanno subito sotto di due e poi dilagano, primo posto assieme alla Roma

Pioggia di gol nell'ultimo match della 4ª giornata di Serie A. Allo stadio Meazza, l'Inter supera l'Udinese per 5 a 3 al termine di una partita pirotecnica e ricca di colpi di scena.

L'inizio è shock per i nerazzurri, che scivolano incredibilmente sul doppio svantaggio nei primi minuti colpiti da James Abankwah al 9° e Jurgen Ekkelenkamp al 16°. La reazione della squadra di Cristian Chivu è però furiosa: Carlos Augusto accorcia le distanze al 26° e Nicolò Barella firma il pareggio al 35°. Nella ripresa l'Inter completa la rimonta con le reti di Marcus Thuram al 57° e di Francesco Pio Esposito al 67°. Nel finale c'è gloria anche per Ange-Yoan Bonny al 79°, mentre l'Udinese rende meno pesante il passivo con il gol di Issa Kaboré Gueye al 91°.

Con questo successo, l'Inter aggancia la Roma in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre l'Udinese resta ferma a quota 4 punti.