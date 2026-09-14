TORINO-ROMA: le pagelle. BALERDI "Ministro della difesa" 7,5 - MALEN "Ineluttabile, come Thanos" 7

LAROMA24.IT - Testa e core. La Roma ha vinto anche a Torino, ha vinto anche questa, giocando con più voglia e quantità che qualità. Malen, tanto per cambiare, e Pisilli allo scadere firmano tre punti pesantissimi, che sul lungo periodo potrebbero pesare anche di più. Non comparirà sul tabellino, ma Balerdi ha firmato la vittoria giallorossa tanto quanto Malen, con una prestazione ai limiti della perfezione. Capolavoro di gestione di Gasperini, l'ennesimo.

SVILAR 7 - Non solo per le parate, ma anche per la tranquillità con la qualce ha gestito i momenti più difficili dell'assalto avversario.

MANCINI 7,5 - Ecco il vero Mancio. Il numero 23 si riprende la scena con testa e core: due sue uscite hanno prodotto i due gol giallorossi. Il primo in scivolata, il secondo con il cuore, fino all'altro estremo del campo.

BALERDI 7,5 - Ministro della difesa è sicuramente un termine abusato per le pagelle, ma mai come in questo caso è adatto. Gioca con una sicurezza e una precisione invidiabili, soprattutto considerando il poco tempo passato a Trigoria. Un paio di salvataggi sono stati un gol a tutti gli effetti.

HERMOSO 6,5 - Neanche una sbavatura, nonostante i tanti assalti, soprattutto senza palla, degli avversari. Sempre preciso palla al piede.

LULLI 6,5 - Tra i migliori, anche oggi. Sgasa sulla destra lasciando solchi e creando pericoli costanti, anche con qualche giocata pirotecnica. Finisce stremato, ma più che promosso. DALL'88' RENSCH SV

PISILLI 6,5 - Il gol cancella tutto quello che è successo prima come con un colpo di bacchetta magica. Scarica con il destro tutta la frustrazione accumulata durante 90' particolarmente complessi.

CRISTANTE 6,5 - Il tiraccio prima di entrare in campo dice molto della sua prestazione. Forse un po' scarico, si sente e vede poco in mezzo al campo. DAL 64' KONE 6 - Ingresso tutt'altro che memorabile, diciamo così. Deve a Balerdi almeno mezzo voto.

MOLINA 6 - Primo tempo quasi da sostituzione, poi cresce con il passare dei minuti e per due volte sfiora il gol con dei destri velenosi. Anche a sinistra può fare bene.

SOULE 6 - Al centro e sulla sinistra si perde sul verde del campo e non trova mai modo di entrare nel match, sulla destra si accende e fa vedere qualcosa. Comunque ancora poco per il suo talento. DAL 57' MORA 5,5 - Entrato male, prodotto niente: ha diverse chance di incidere o contribuire, ma non gli riesce nulla.

DYBALA 6,5 - Qualche lampo, come quello che crea i presupposti per il gol di Malen, a illuminare una prestazione solida in una partita difficile per tutti, anche per lui. DAL 64' DE ROON 7 - È entrato in campo con le dispense del professore. Un assistente del prof, a tutti gli effetti.

MALEN 7 - Ormai fa notizia quando non segna e questo è l'emblema della sua straordinarietà. Un paio di occasioni di riscaldamento, poi entra in porta con la palla perché non può mettersi nulla fra lui e il gol. Ineluttabile, come Thanos. DAL 57' CASTRO 6 - Entra e si mette a disposizione, anche se di palle giocabili ne arrivano poche.

GASPERINI 7 - Altri tre punti, ancora in vetta, anche dopo una trasferta europea e qualche fatica sofferta dai top della squadra, vedi le defezioni di Ndicka e Wesley. Porta a casa i tre punti e soprattutto lo fa risparmiando minuti a Malen, Dybala, Cristante, tra gli altri. Un capolavoro, visto che sabato arriva l'Inter, l'ennesima della sua esperienza in giallorosso.