TORINO-ROMA 0-2 (40' Malen, 93' Pisilli): la truppa di Gasperini rimane a punteggio pieno

Roma a punteggio pieno. Due a zero il finale a Torino e primo posto in classifica solitario in attesa dell'Inter. A Torino segnano Malen nel primo tempo e Pisilli in pieno recupero. Grande prova di Balerdi, che non ne fa passare una. Ma è stata una Roma compatta, stanca visto l'impegno di giovedì, ma che è riuscita comunque a sfruttare la qualità superiore. E Gasperini gode davanti a tutti.

Torino (3-5-1-1): Perri; Comert, Coco, Comuzzo; Belghali (46' Cacciamani), Fitz-Jim (59' Ilkhan), Mandragora (83' Zapata), Gineitis (46' Braganca), Fortini (73' Rodriguez); Vlasic; Simeone. All.: Abate

A disp.: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Aboukhal, Oristanio, R. Rodriguez, Kulenovic, Braganca, Ismajili, Cacciamani, Zapata.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli (88' Rensch), Pisilli, Cristante (64' Koné), Molina; Dybala (64' De Roon), Soulé (57' Mora); Malen (57' Castro). All.: Gasperini

A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Koné, Wesley, Mora, Ghilardi.

Arbitro: Maresca

SECONDO TEMPO

95' - Finisce qui, Roma vittoriosa 2-0. Segnano Malen e Pisilli.

Quarta vittoria su 4⃣ partite



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93' - GOL DELLA ROMA: Mancini lotta sulla corsia, arriva sul fondo dopo aver vinto un rimpallo, alla fine riesce a servire Pisilli (aitato da un altro rimpallo) che incrocia il diagonale e chiude i conti. Partita in cassaforte.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

83' - Espulso Biglia, collaboratore tecnico di Abate. Intanto il Torino mette Zapata per Mandragora.

80' - Mancini arriva su un cross dalla sinistra e impatta di testa. Pallone debole, Perri blocca.

76' - Gran recupero di Balerdi su Braganca: il centrocampista del Torino si era lanciato a campo aperto verso la porta di Svilar, il difensore con un grandissimo passo lo raggiunge e riesce con l'aiuto di Mancini a sventare la minaccia.

72' - Fallo di Pisilli su Braganca, ammonito il centrocampista della Roma.

70' - Gran recupero palla di De Roon, la sfera arriva sui piedi di Molina che calcia forte. Perri devia in angolo.

68' - Ancora Simeone, servito in profondità. Stavolta conclude in porta superando Svilar ma il tiro è debole e il portiere riesce a recuperare. C'era comunque Hermoso sulla linea.

64' - Gasperini mette di nuovo mano alla panchina: dentro Koné e De Roon, fuori Cristante e Dybala. Cambiato tutto il tridente offensivo.

60' - Ammonito Hermoso, che ferma Simeone.

58' - Ci mette il suo anche Svilar, che ferma Simeone, servito con tempi giusti alle spalle della difesa giallorosso. Il portiere è bravo a uscire e a chiudere sul tentativo di colpo sotto.

55' - Azione clamorosa della Roma a sinistra. Doppio uno-due Dybala-Molina, il secondo poi chiude un altro triangolo con Malen e calcia al volo. Pallone di poco alto. Sarebbe stato un gol clamoroso.

53' - Mette in mezzo un pallone il Torino, sul quale arriva Braganca. Poi la Roma riesce a spedire lungo, anche se Malen è troppo solo e non riesce a gestire.

50' - Il secondo tempo è iniziato con ritmi molto più bassi del primo. La Roma comunque al momento sembra in totale gestione della partita. Ma è meglio non abbassare la guardia.

46' - Inizia la ripresa con un doppio cambio per il Torino: Braganca e Cacciamani entrano al posto di Belghali e Gineitis.

PRIMO TEMPO

46'- Roma avanti alla fine del primo tempo. Decide Malen.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

40 - GOL ROMA: Passano i giallorossi, con Malen. Mancini recupera palla in scivolata dopo l'errore di Perri, la sfera arriva a Dybala che serve Malen in profondità. Prima cerca lo scavetto, poi l'olandese si ritrova il pallone tra i piedi e appoggia a porta vuota. Uno a zero per la Roma.

33' - Ci prova dalla distanza Mandragora, la specialità della casa. La conclusione col sinistro è potente, Svilar si allunga e respinge.

32' - Azione di alleggerimento del Torino che arriva pure alla conclusione con Vlasic respinta al mittente dalla caviglia di Balerdi.

31' - Ancora Lulli a destra, servito da Dybala. L'esterno crossa e il Torino manda di nuovo in angolo. La pressione della truppa di Gasperini aumenta.

27' - Per la Roma è un buon momento. L'occasione di Malen ha impaurito il Torino che adesso non riesce più a uscire con una certa pulizia nella manovra.

23' - C'è il fuorigioco sul tocco di Dybala per Malen che era arrivato davanti a Perri e bucato il portiere del Torino. Comunque la Roma sta alzando il ritmo della partita. Adesso il Toro è in difficoltà.

22' - Grandissima azione di Lulli a destra. Uno contro uno e via a Vlasic, pallone messo in mezzo e il Torino si salva in angolo.

17' - La Roma pesca a sinistra Soulé che punta il diretto avversario e ci prova col destro. Niente da fare, pallone altissimo.

16' - Chiede il giallo Dybala per Vlasic, che lo trattiene a metà campo. Maresca fischia il fallo ma non estrae il cartellino.

13' - Ancora Malen, stavolta dopo un'azione di Soulé. La sfera sbuca all'improvviso, l'olandese arriva in corsa e calcia di sinistro. Pallone deviato e angolo per la Roma. Non succede nulla.

10' - Prima grande occasione per la Roma: l'azione si sviluppa a destra per poi continuare a sinistra. Crossa Hermoso, in maniera splendida, Malen arriva sulla palla e di testa manda di poco alto sopra la traversa.

7' - Recupero palla di Malen che serve poi Dybala sulla destra. La Joya salta il diretto avversario e mette in mezzo ma non trova nessun compagno pronto a colpire.

6' - Azione a sinistra del Torino, che porta Fortini dentro l'area di rigore. Pallone messo in mezzo, Balerdi in scivolata manda in angolo. Poi la Roma respinge.

5' - Il primo calcio d'angolo della partita è per la Roma. Il cross arriva in mezzo ma il Torino respinge la minaccia.

3' - Fallo di Soulé in mezzo al campo su Gineitis. Calcio di punizione per il Torino, che fa girare il pallone.

1' - Iniziata la partita a Torino. Il primo pallone lo muove la Roma.

18:22 - Tutto pronto a Torino. Tra poco inizia il match.

17:55 - Roma in campo per il riscaldamento!

17:09 - La Roma è arrivata allo stadio. Il pullman giallorosso ha fatto il suo ingresso a circa un'ora e trenta minuti dal fischio d'inizio

17:03 - Alcuni scatti dello stadio pubblicati sui canali social ufficiali del club giallorosso.

16:45 - Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ecco lo spogliatoio dei giallorossi che scenderanno in campo con la divisa bianca da trasferta