Totti: "Roma e Inter candidate al titolo. Ho parlato con Malagò ma ho preso una strada differente" (VIDEO)

Francesco Totti ha parlato, in un'intervista rilasciata alla Domenica Sportiva Pomeriggio, della partenza in campionato della Roma e del suo possibile approdo in Nazionale: "Siamo partiti bene, penso che Roma e Inter sono le due squadre candidate per il titolo, non diciamo niente e aspettiamo il seguito del campionato". Sul nuovo metodo arbitrale ha aggiunto: "Parlavamo del calcio inglese e adesso che c'è più contatto e meno fischio è più reale, più sport". Poi sul possibile ritorno in Nazionale: "Mi sono visto con Malagò a Sabaudia e abbiamo parlato un po' di tutto. Poi ho preso un'altra strada. Abbiamo fatto una bella chiacchierata".