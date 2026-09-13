Calciomercato Roma, Endrick per gennaio: D'Amico lavora ad un accordo con il Real Madrid

Il calciomercato non dorme mai e la Roma, come più volte sottolineato da Gian Piero Gasperini, deve essere ancora completata. A causa di una serie di incastri, negli ultimi giorni del mercato estivo non si è riusciti a completare la rosa, come ammesso anche dal DS Tony D'Amico. E, proprio per questo motivo, la dirigenza giallorossa è al lavoro per finire di costruire la squadra richiesta dal tecnico di Grugliasco.

In vista di gennaio, nonostante manchino ancora più di tre mesi, la Roma è già attivissima: D'Amico, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe al lavoro per trovare un accordo con il Real Madrid per portare a Roma Endrick. Il centravanti brasiliano, chiuso a Madrid dalle tante stelle dei Blancos, rappresenterebbe una soluzione ideale per l'attacco di Gasperini. D'Amico starebbe lavorando per un'operazione in prestito, inserendo un eventuale riscatto e un contro-riscatto a favore poi del Real.