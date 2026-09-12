Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos: operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più 1 di bonus. Oggi le visite mediche

Anass Salah-Eddine, fuori dai piani di Gasperini, è pronto a salutare di nuovo la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio è fatta per la cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos. Il laterale si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche ad Atene.

.@OfficialASRoma, è fatta per la cessione di Salah Eddine al @paofc_ in prestito con diritto di riscatto: il giocatore sosterrà le visite oggi ad Atene — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 12, 2026

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Conferme anche da Fabrizio Romano: Salah-Eddine lascia la Roma e firma con il Panathinaikos. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro più uno di bonus.

🚨🇲🇦 Morocco left back Anass Salah-Eddine leaves AS Roma to join Panathinaikos, here we go!



Verbal agreement done and all set also for medical, as Sky reported.



Understand buy clause will be worth €7m plus €1m add-ons. ⚪️🟢🇬🇷 pic.twitter.com/BpU2wC2Q9c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2026

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Come scrive il giornalista Ekrem Konur, il terzino è vicino al Panathinaikos. Operazione in fase avanza, con il giocatore che si trasferirà in Grecia in prestito con diritto di riscatto. Decisivo anche il pressing di Azzedine Ounahi, suo compagno nel Marocco. Battuta dunque la concorrenza dell'Olympiacos.