Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos: operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più 1 di bonus. Oggi le visite mediche

.@OfficialASRoma, è fatta per la cessione di Salah Eddine al @paofc_ in prestito con diritto di riscatto: il giocatore sosterrà le visite oggi ad Atene— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 12, 2026
🚨🇲🇦 Morocco left back Anass Salah-Eddine leaves AS Roma to join Panathinaikos, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2026
Verbal agreement done and all set also for medical, as Sky reported.
Understand buy clause will be worth €7m plus €1m add-ons. ⚪️🟢🇬🇷 pic.twitter.com/BpU2wC2Q9c
🚨 #ASRoma Panathinaikos close to completing Anass Salah-Eddine deal from Roma.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 12, 2026
📌 Talks → Loan with purchase option at advanced stage.
📑 → Azzedine Ounahi convinced him to join.
📌 Note → Olympiacos striker Ayoub El Kaabi also tried to persuade. https://t.co/vGoWmVOD8N pic.twitter.com/vWIH5ySNpI
Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di...
Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...
Fatta per il trasferimento di Salah-Eddine al Panathinaikos. Dopo tante offerte ricevute durante la sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate dal calciatore, il club greco ha chiuso la trattat...
Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2. I biancocelesti par...
Loading