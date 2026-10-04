FOTO - Roma, anticipata la collezione Adidas EQT 2026/27: stile anni ’90 e colori giallorossi

Torna d’attualità il nome di Endrick in casa Roma. Nel corso dell’ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante del Real Madri...
Giornata speciale per Matías Soulé, che ha realizzato il sogno di vestire la maglia della Nazionale argentina. Al termine della partita ha raccontato tutta la propria emozione, sottolineando anche la...
Gennaro Gattuso parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore della Lazio ha raccontato il rapporto co...
Un incontro dal sapore giallorosso per Manu Koné. Il centrocampista della Roma ha pubblicato tra le storie del proprio profilo instagram una foto insieme a Claudio Ranieri. I due si sono ritrovati in...
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