FOTO - Roma, anticipata la collezione Adidas EQT 2026/27: stile anni ’90 e colori giallorossi

Nuove anticipazioni sull’abbigliamento della Roma per la stagione 2026/27. Il portale specializzato ha diffuso le immagini della collezione Adidas Equipment (EQT) dedicata al club giallorosso e ispirata allo stile degli anni ’90.

Tra i capi mostrati compaiono una giacca, una felpa, una t-shirt bianca e un paio di pantaloni, tutti caratterizzati dai colori rosso, giallo e blu. Sulla maglietta spiccano il Lupetto e il logo Adidas Trefoil in versione rétro, insieme alle caratteristiche geometrie EQT sulle spalle. La linea rientra nel progetto lifestyle con cui Adidas sta riproponendo l’estetica Equipment degli anni Novanta anche per altri club.

(Footy Headlines)