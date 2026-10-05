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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi e Milan in testa per Endrick. Il Real apre solo al prestito secco, i club di Premier frenano

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Endrick
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La Roma è pronta a tornare forte su Endrick in vista della sessione invernale di calciomercato. I giallorossi cercano almeno un rinforzo di alto livello per il reparto offensivo e il classe 2006, finito ai margini nel Real Madrid, è il primo nome sulla lista
Come riportato dal sito, durante la sosta per le nazionali, il brasiliano ha espresso al club spagnolo tutto il suo malumore per non rientrare nelle rotazioni di José Mourinho e ha chiesto la cessione. Il Real Madrid apre, però, solamente al prestito secco. Una formula che non viene gradita dai molteplici club di Premier League interessati all'attaccante, soprattutto l'Arsenal e Tottenham, che vorrebbero un'opzione di riacquisto. Per questo la Roma e il Milan, sembrano i club attualmente in vantaggio per ingaggiare Endrick a gennaio. 
(teamtalk.com) 
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