Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi e Milan in testa per Endrick. Il Real apre solo al prestito secco, i club di Premier frenano

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del lancio del suo nuovo vino "3-4-3" direttamente dalle colline di Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti....
In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è tornato alla sua esperienza giallorossa. Dal rapporto con Francesco Totti, alla passione della città p...
Dopo la vittoria per 3-1 nel Derby, il campionato di Serie A Women si ferma per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono 19 le calciatrici della Roma chiamate dalle rispettive selezioni, tra...
"L'Under 23 ci serve", ha detto nella giornata di venerdì, in occasione del Festival dello Sport a Trento, il Ceo della Roma John Galantic. Il club giallorosso ha in mente da almeno un paio di anni qu...
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