Roma Femminile: 21 giallorosse convocate in nazionale

Dopo la vittoria per 3-1 nel Derby, il campionato di Serie A Women si ferma per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono 21 le calciatrici della Roma chiamate dalle rispettive selezioni, tra Nazionali maggiori e giovanili. Il gruppo più numeroso è quello dell'Italia, con Rachele Baldi, Valentina Bergamaschi, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte. Le Azzurre saranno impegnate nel doppio playoff contro la Bielorussia, in programma il 9 e il 13 ottobre. La Roma sarà rappresentata anche da Heatley con l'Australia, Thogersen con la Danimarca, Oladipo con la Nigeria, Piekarska con la Polonia e Lukasova con la Repubblica Ceca, oltre alle numerose giovani impegnate con le rispettive selezioni Under. Le giallorosse torneranno in campo il 18 ottobre alle 15:00, quando al Tre Fontane arriverà il Milan.