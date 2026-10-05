News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma Femminile: 21 giallorosse convocate in nazionale

Roma Femminile
di victoria middei
roma femminile
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo la vittoria per 3-1 nel Derby, il campionato di Serie A Women si ferma per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono 21 le calciatrici della Roma chiamate dalle rispettive selezioni, tra Nazionali maggiori e giovanili. Il gruppo più numeroso è quello dell'Italia, con Rachele Baldi, Valentina Bergamaschi, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte. Le Azzurre saranno impegnate nel doppio playoff contro la Bielorussia, in programma il 9 e il 13 ottobre. La Roma sarà rappresentata anche da Heatley con l'Australia, Thogersen con la Danimarca, Oladipo con la Nigeria, Piekarska con la Polonia e Lukasova con la Repubblica Ceca, oltre alle numerose giovani impegnate con le rispettive selezioni Under. Le giallorosse torneranno in campo il 18 ottobre alle 15:00, quando al Tre Fontane arriverà il Milan.

APPENA ARRIVATO

Gasperini

GASPERINI: "Cristante sta recuperando. Non rischieremo, ci sono tante partite. Voglio che i Friedkin siano più vicini alla squadra e ai tifosi"

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del lancio del suo nuovo vino "3-4-3" direttamente dalle colline di Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti....

Spalletti

Spalletti: "Totti? Ho litigato più con le persone che gli stavano intorno. A Roma l'amore è soffocante"

In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è tornato alla sua esperienza giallorossa. Dal rapporto con Francesco Totti, alla passione della città p...

Friedkin Galantic

Roma, ecco cosa manca per l'Under 23: dallo stadio agli investimenti

"L'Under 23 ci serve", ha detto nella giornata di venerdì, in occasione del Festival dello Sport a Trento, il Ceo della Roma John Galantic. Il club giallorosso ha in mente da almeno un paio di anni qu...

stemma roma

Settore giovanile: Under 16 e U17 continuano a vincere. Stop per l'U15. Si sblocca l'U18 di Terlizzi

LAROMA24.IT - La fine della maxi sosta per le nazionali si avvicina e la Roma di Gian Piero Gasperini entra nella settimana che la porterà al big match in casa del Como di Fabregas. Nel weekend, però,...

NOTIZIE POPOLARI
IMG_0752

FOTO - Roma, anticipata la collezione Adidas EQT 2026/27: stile anni ’90 e colori giallorossi

IMG_0750

Instagram, Koné ritrova Ranieri: lo scatto insieme dopo Francia-Italia (FOTO)

IMG_0751

Gattuso: “Gasperini? Ci somigliamo, siamo due caratteri forti. Derby? Quando ne parlano i miei ragazzi li fermo”

galantic

La Next Gen

IMG_0755

Instagram, Piemonte festeggia il derby: “Non sapevo cosa volesse dire vincerlo. Grazie ai tifosi, siete incredibili” (FOTO)

Endrick

Endrick apre ai giallorossi ma è duello con il Milan

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Loading