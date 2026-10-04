Instagram, Koné ritrova Ranieri: lo scatto insieme dopo Francia-Italia (FOTO)

Uno dei nomi accostati alla Roma nel corso delle ultime settimane è stato quello di Kvernadze del Frosinone. A parlare, cercando di fare chiarezza, ci ha pensato il presidente dei ciociari Stirpe. A s...
LR24 (A.CIARDI) - Ci sono squadre che nel linguaggio comune si accompagnano ai loro campioni più in vista. Altre che storicamente sono legate agli allenatori. Fateci caso. Il Barcellona nell'era Messi...
Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperie...
Debutto con la maglia dell'Argentina, nella notte, per Soulé. Anche se il presidente del Velez, Fabian Berlanga, va giù durissimo contro il calciatore della Roma. Il motivo è presto spiegato: nel 2019...
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