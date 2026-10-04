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Instagram, Koné ritrova Ranieri: lo scatto insieme dopo Francia-Italia (FOTO)

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di Matteo Esposito
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Un incontro dal sapore giallorosso per Manu Koné. Il centrocampista della Roma ha pubblicato tra le storie del proprio profilo instagram una foto insieme a Claudio Ranieri
I due si sono ritrovati in occasione di Francia-Italia e Koné ha condiviso sui social lo scatto insieme al suo ex allenatore.
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