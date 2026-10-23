Kluivert non dimentica il suo passato giallorosso: "Malen è mio fratello, forza Roma!" (VIDEO)

Juve sempre in emergenza: doppio stop per Celik e Nico Gonzalez

ott 23, 15:34

Anche per la Juventus non c'è pace sul fronte infermeria. Arrivano brutte notizie per Zeki Celik e Nico Gonzalez. I controlli medici a cui si sono sottoposti i due calciatori bianconeri hanno conferma...