News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Kluivert non dimentica il suo passato giallorosso: "Malen è mio fratello, forza Roma!" (VIDEO)

Altre
di Francesca Altobelli
KLUIVERT
Aggiungi come fonte preferita su Google
Non ha mai reciso del tutto il filo che lo lega alla Capitale. Justin Kluivert torna a far parlare di sé in ottica romanista, e lo fa nella notte europea che ha visto il suo Bournemouth travolgere il Milan per 3-0 in Europa League.
L'olandese, autore della rete che ha stappato il match dal dischetto, si è reso protagonista anche nel post-partita ai microfoni di Sky Sport. L'ex giallorosso con il sorriso manda un abbraccio al connazionale Donyell Malen e non perde l'occasione per ribadire l'affetto verso la sua ex squadra: "Donyell è mio fratello! Forza Roma"
Un botta e risposta fulmineo ma significativo, che conferma come l'attaccante – a distanza di anni dall'addio – continui a seguire da vicino le vicende del club capitolino.

Leggi anche

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Inter e Milan su WesleyCalciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Inter e Milan su Wesley
I 22 titolari della Roma: nessuno in Serie A ha utilizzato più giocatori di Gasperini dall'inizio. Solo Monza e Napoli eguagliano i giallorossiI 22 titolari della Roma: nessuno in Serie A ha utilizzato più giocatori di Gasperini dall'inizio. Solo Monza e Napoli eguagliano i giallorossi
Allegri: "Contro la Roma vale tanto, ma non è decisiva". Rrahmani febbricitanteAllegri: "Contro la Roma vale tanto, ma non è decisiva". Rrahmani febbricitante
Bobby Malen

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Allegri

Napoli-Roma: i convocati di Allegri. Ci sono Vergara e Rrahmani. Quattro i calciatori indisponibili

Domani, alle ore 18, allo stadio "Maradona" Napoli e Roma si affronteranno nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un big match senza dubbio molto atteso, in cui la squadra d...

udinese roma tifosi

Udinese-Roma: tutte le info per i biglietti del settore ospiti

I tifosi della Roma si preparano alla trasferta in Friuli. Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00, al Blu Energy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata di Serie A. Di...

celik_juventus_afp.jpeg

Juve sempre in emergenza: doppio stop per Celik e Nico Gonzalez

Anche per la Juventus non c'è pace sul fronte infermeria. Arrivano brutte notizie per Zeki Celik e Nico Gonzalez. I controlli medici a cui si sono sottoposti i due calciatori bianconeri hanno conferma...

NOTIZIE POPOLARI
images (7)

Calciomercato Roma: il Lipsia soddisfatto di El Aynaoui, il riscatto si avvicina

lulli pisilli

Lulli rinnova con la Roma: accordo trovato fino al 2031. Ecco le cifre

Gasperini

Calciomercato Roma: a gennaio Gasperini vuole due rinforzi

de rossi gualtieri giannini ostiamare

Ostiamare, una scelta rivoluzionaria. De Rossi rinnova per due anni tutti i tecnici

Alejandro Balde Barcelona 2025

Calciomercato Roma: occhi puntati su Balde del Barcellona

dybala

Dybala sorride e punta già il Cagliari

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento a due giorni dal Napoli 22.10.2026

Trigoria: l'allenamento a due giorni dal Napoli 22.10.2026

Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Loading